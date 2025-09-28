28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OPORTUNIDADE

PAT tem 513 vagas de emprego em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
PAT São José dos Campos inicia a semana com mais de 500 vagas de emprego para diversas áreas
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 513 vagas de emprego em diversas áreas.

Entre as oportunidades, há 200 vagas para operador de teleatendimento, sendo 95 delas exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência).

A lista ainda inclui posições para atendente de lanchonete (29), servente (21), carpinteiro (21), técnico em manutenção em mecatrônica (10) e auxiliar de logística (10), além de 37 vagas administrativas.

Para se candidatar, é necessário comparecer ao PAT, que fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, documento com foto e currículo impresso.

