PAT tem 513 vagas de emprego em São José dos Campos

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 513 vagas de emprego em diversas áreas.
Entre as oportunidades, há 200 vagas para operador de teleatendimento, sendo 95 delas exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência).
A lista ainda inclui posições para atendente de lanchonete (29), servente (21), carpinteiro (21), técnico em manutenção em mecatrônica (10) e auxiliar de logística (10), além de 37 vagas administrativas.
Para se candidatar, é necessário comparecer ao PAT, que fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, documento com foto e currículo impresso.