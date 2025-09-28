PAT tem 513 vagas de emprego em São José dos Campos

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 513 vagas de emprego em diversas áreas.

Entre as oportunidades, há 200 vagas para operador de teleatendimento, sendo 95 delas exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência).

