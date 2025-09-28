São José tem ação preventiva contra alagamentos e enchentes

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a intensificação dos trabalhos de limpeza dos sistemas de drenagem em toda a cidade, como prevenção a alagamentos e enchentes na temporada de chuvas de primavera e verão.

O programa de manutenção, que é contínuo, recebe um reforço estratégico para garantir que bueiros e galerias permaneçam desobstruídos. Os trabalhos combinam a limpeza manual, focada em galerias e bocas de lobo, com o uso de equipamentos como caminhões de hidrojato e retroescavadeiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp