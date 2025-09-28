São José tem ação preventiva contra alagamentos e enchentes

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a intensificação dos trabalhos de limpeza dos sistemas de drenagem em toda a cidade, como prevenção a alagamentos e enchentes na temporada de chuvas de primavera e verão.
O programa de manutenção, que é contínuo, recebe um reforço estratégico para garantir que bueiros e galerias permaneçam desobstruídos. Os trabalhos combinam a limpeza manual, focada em galerias e bocas de lobo, com o uso de equipamentos como caminhões de hidrojato e retroescavadeiras.
Para controlar o fluxo de água e evitar o assoreamento de córregos e rios, como o Rio Paraíba do Sul, a manutenção em estruturas como escadas hidráulicas e valetas é fundamental. O mapeamento de pontos críticos realizado por meio de vistorias periódicas também contribui para a ação.
Moradores podem ajudar evitando o descarte de lixo e entulho em vias públicas e em bueiros. Em caso de necessidade de limpeza ou vistoria, o cidadão pode solicitar o serviço pela Central 156.