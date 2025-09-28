Homem é preso portando arma e munições na região

Um homem foi preso por porte ilegal de arma em Lorena.

A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (26), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Santa Edwiges.

