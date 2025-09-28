28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso portando arma e munições na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensão de arma e munições em Lorena
Apreensão de arma e munições em Lorena

Um homem foi preso por porte ilegal de arma em Lorena.

A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (26), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Santa Edwiges.

A equipe abordou o suspeito e, durante busca pessoal, localizou um revólver calibre .32 contendo quatro munições. Diante dos fatos, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

