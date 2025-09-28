Homem é preso com mais de 500 porções de drogas na região

Um homem foi preso no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá, por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (26) durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Durante abordagem, a equipe localizou com ele 14 porções de maconha, 10 tubos de dry, 244 pedras de crack, 122 papelotes de cocaína e 147 pinos contendo cocaína.