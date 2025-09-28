28 de setembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com mais de 500 porções de drogas na região

Guaratinguetá
Divulgação
Apreensões em Guaratinguetá
Apreensões em Guaratinguetá

Um homem foi preso no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá, por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (26) durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Durante abordagem, a equipe localizou com ele 14 porções de maconha, 10 tubos de dry, 244 pedras de crack, 122 papelotes de cocaína e 147 pinos contendo cocaína.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

