Igaratá oferece ônibus gratuito para todos os moradores

A cidade de Igaratá implementa neste domingo (28) o programa Igaratá Tarifa Zero, garantindo transporte público 100% gratuito para todos os moradores. A iniciativa visa a modernidade e a acessibilidade na mobilidade urbana da região, além da promoção da inclusão e da cidadania, desonerando especialmente os trabalhadores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O benefício deve facilitar as condições de transporte para cerca de 2 mil pessoas que fazem uso diário dos ônibus locais. A gratuidade, que abrange todas as linhas municipais em todos os dias da semana, representa um investimento de cerca de R$ 35 mil mensais por parte da administração municipal.