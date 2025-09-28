28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TARIFA ZERO

Igaratá oferece ônibus gratuito para todos os moradores

Por Da redação | Igaratá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Tarifa Zero funcionará todos os dias da semana
Tarifa Zero funcionará todos os dias da semana

A cidade de Igaratá implementa neste domingo (28) o programa Igaratá Tarifa Zero, garantindo transporte público 100% gratuito para todos os moradores. A iniciativa visa a modernidade e a acessibilidade na mobilidade urbana da região, além da promoção da inclusão e da cidadania, desonerando especialmente os trabalhadores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O benefício deve facilitar as condições de transporte para cerca de 2 mil pessoas que fazem uso diário dos ônibus locais. A gratuidade, que abrange todas as linhas municipais em todos os dias da semana, representa um investimento de cerca de R$ 35 mil mensais por parte da administração municipal.

Para usufruir do transporte público gratuito, os interessados devem realizar um cadastro online.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários