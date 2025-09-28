Busca Busca abre 200 vagas de emprego; salário de R$ 4.000; VEJA

Com uma loja em São José dos Campos, aa rede de lojas populares Busca Busca anunciou neste sábado (27) a abertura de mais de 200 vagas de emprego em diferentes áreas. Os salários chegam a R$ 4.000 com benefícios.

O anúncio foi feito pelo empresário Alex Ye, dono da rede, conhecido como Chefe do Benefício, nas redes sociais, onde ele tem mais de 14,5 milhões de seguidores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp