Busca Busca abre 200 vagas de emprego; salário de R$ 4.000; VEJA

Com uma loja em São José dos Campos, aa rede de lojas populares Busca Busca anunciou neste sábado (27) a abertura de mais de 200 vagas de emprego em diferentes áreas. Os salários chegam a R$ 4.000 com benefícios.
O anúncio foi feito pelo empresário Alex Ye, dono da rede, conhecido como Chefe do Benefício, nas redes sociais, onde ele tem mais de 14,5 milhões de seguidores.
As oportunidades incluem cargos como operador de caixa, repositor de produtos, motoristas, setor administrativo e manutenção. De acordo com a empresa, os rendimentos podem chegar a R$ 2.000 de salário fixo, somados a aproximadamente R$ 2.000 em benefícios, como almoço, cesta básica e auxílios adicionais.
O empresário destacou nas redes sociais a necessidade de gerentes e coordenadores para garantir melhor organização das lojas. Segundo ele, as contratações fazem parte do plano de expansão da marca, que tem unidades em São Paulo e em São José dos Campos.
Interessados devem enviar mensagem diretamente ao setor de Recursos Humanos da empresa pelo WhatsApp: (11) 94855-8355.
Há uma semana, o Busca Busca também anunciou que estava contratando funcionários com salários de até R$ 8.000, segundo vídeo divulgado nas redes sociais pelo empresário chinês (ver aqui).