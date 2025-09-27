Irmã gêmea acredita que Bruna está em cativeiro no Vale: 'sinto'

A busca por Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, continua mobilizando Cruzeiro e toda a região do Vale do Paraíba. Desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (22), a jovem deixou para trás os dois filhos, de 9 e 1 ano, e desde então familiares vivem dias de angústia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em um vídeo emocionante divulgado nas redes sociais, a irmã gêmea, Brena, disse acreditar que Bruna esteja viva e sendo mantida em algum local da cidade. “Eu sinto no meu coração que ela está por aqui. Como gêmea, eu sei que ela não está longe”, afirmou.