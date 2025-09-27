Irmã gêmea acredita que Bruna está em cativeiro no Vale: 'sinto'

A busca por Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, continua mobilizando Cruzeiro e toda a região do Vale do Paraíba. Desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (22), a jovem deixou para trás os dois filhos, de 9 e 1 ano, e desde então familiares vivem dias de angústia.
Em um vídeo emocionante divulgado nas redes sociais, a irmã gêmea, Brena, disse acreditar que Bruna esteja viva e sendo mantida em algum local da cidade. “Eu sinto no meu coração que ela está por aqui. Como gêmea, eu sei que ela não está longe”, afirmou.
O pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, também fez um apelo desesperado. “Não vou perder a esperança nunca. Quero encontrar minha filha viva, mas, se não for possível, que pelo menos possamos ter a decência de encontrar o corpo dela”, disse.
Buscas intensas
As buscas ganharam reforço nesta sexta-feira (26), com a presença do ex-ator e ex-deputado federal Alexandre Frota, atual secretário da Prefeitura de Cotia (SP), que percorreu uma área de mata junto com amigos, bombeiros e cães farejadores. Eles usaram até drones para tentar localizar pistas, mas nada foi encontrado.
No condomínio onde Bruna morava, vizinhos afirmaram ter visto a jovem sair de madrugada e caminhar em direção a uma área de mata próxima. Testemunhas chegaram a relatar pedidos de socorro. Dentro do apartamento, a polícia encontrou o celular da jovem, que passará por perícia, e constatou que a porta estava aberta.
Clima de medo
Segundo a irmã, Bruna vinha reclamando de estar sendo observada e chegou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro por medo de alguém que, segundo ela, a vigiava pelo fato de morar no térreo.
Durante as buscas, familiares encontraram peças de roupa femininas rasgadas e manchadas, além de um par de chinelos, que podem pertencer à jovem, mas o material ainda não foi recolhido oficialmente pela polícia.
Mobilização da comunidade
Amigos e vizinhos têm ajudado nas buscas em áreas de mata e terrenos baldios, usando até ferramentas improvisadas para revirar o solo. A comoção é grande e as redes sociais têm sido usadas para compartilhar informações e pedidos de ajuda.
O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, que instaurou um Procedimento de Investigação de Desaparecimento (PID).
Enquanto isso, a família se apega à esperança. “Elas são gêmeas, uma está comigo e eu quero a outra aqui também. A esperança é de achar com vida”, desabafou o pai, emocionado.