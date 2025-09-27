Filho de 9 anos matou a mãe a facadas após ouvir 'não'

Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas pelo próprio filho de apenas 9 anos, após dizer "não" ao menino, na zona sul de São Paulo.

Uma tragédia familiar chocou São Paulo na noite de quinta-feira (25). Kaline Arruda dos Santos, de 37 anos, foi morta a facadas pelo próprio filho, de apenas 9 anos, no bairro Jardim Iporã, em Parelheiros, zona sul da capital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp