Filho de 9 anos matou a mãe a facadas após ouvir 'não'

Uma tragédia familiar chocou São Paulo na noite de quinta-feira (25). Kaline Arruda dos Santos, de 37 anos, foi morta a facadas pelo próprio filho, de apenas 9 anos, no bairro Jardim Iporã, em Parelheiros, zona sul da capital.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu dentro da casa do ex-marido da vítima. A mulher foi atacada após repreender o menino, que, em um momento de fúria, pegou uma faca e desferiu um golpe no abdômen da mãe.
Kaline chegou a ser socorrida e levada ao Hospital PSM – Balneário São José, sendo posteriormente transferida para o Hospital de Parelheiros, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado como homicídio e está sob investigação da Polícia Civil.