27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CASO MACABRO

Filho de 9 anos matou a mãe a facadas após ouvir 'não'

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas pelo próprio filho de apenas 9 anos, após dizer "não" ao menino, na zona sul de São Paulo.

Uma tragédia familiar chocou São Paulo na noite de quinta-feira (25). Kaline Arruda dos Santos, de 37 anos, foi morta a facadas pelo próprio filho, de apenas 9 anos, no bairro Jardim Iporã, em Parelheiros, zona sul da capital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu dentro da casa do ex-marido da vítima. A mulher foi atacada após repreender o menino, que, em um momento de fúria, pegou uma faca e desferiu um golpe no abdômen da mãe.

Kaline chegou a ser socorrida e levada ao Hospital PSM – Balneário São José, sendo posteriormente transferida para o Hospital de Parelheiros, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio e está sob investigação da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários