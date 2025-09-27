Adeus, Zico! Morre empresário dono de bar tradicional no Vale

O Vale do Paraíba se despediu nesta sexta-feira (26) de Carlos Renato Alves Pinto, mais conhecido como Zico, dono do tradicional Bar do Zico, localizado na Vila Paulista, em Cruzeiro. O empresário faleceu em decorrência de problemas de saúde e deixou em luto familiares, amigos e clientes que fizeram parte de sua trajetória.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Figura popular e muito querida, Zico construiu ao longo dos anos um espaço que se tornou referência na cidade, reunindo gerações de moradores em torno de histórias, encontros e celebrações.
O velório aconteceu neste sábado (27), na Funerária Santa Clara, e o sepultamento foi realizado no Cemitério Santa Cruz, às 15h.
A morte de Zico gerou comoção nas redes sociais. Diversos moradores de Cruzeiro e clientes do bar publicaram mensagens de carinho, homenagens e lembranças marcantes ao empresário.