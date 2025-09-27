27 de setembro de 2025
OBITUÁRIO

Aurora morre em SJC aos 74 anos; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

NAIR LOVATTO ELIAS
Idade: 62
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC | 28/09/2025 – 13h

FRANCISCO PAULO DA SILVA
Idade: 86
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC | 28/09/2025 – 12h

JOSE IZABEL SOARES
Idade: 68
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Igreja Adventista do 7º Dia – Satélite
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC | 28/09/2025 – 10h30

MARIA TERESA DOS SANTOS
Idade: 75
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC | 28/09/2025 – 10h30

JOSÉ BENEDITO SABINO
Idade: 66
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: Cemitério do Pedregulho – Guaratinguetá (SP) | 28/09/2025 – 10h

TAINÁ SOARES REIS VENTURINI
Idade: 29
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC | 28/09/2025 – 8h

DIRCE LIMA CORRA
Idade: 95
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana/SJC | 27/09/2025 – 16h30

BENEDITA MARIA BARBOSA
Idade: 87
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana/SJC | 27/09/2025 – 16h30

LIDIA ARAUJO COSTA
Idade: 68
Data de falecimento: 26/09/2025
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana/SJC | 27/09/2025 – 16h

JUAN PABLO ROSA MIRANDA
Idade: 15
Data de falecimento: 26/09/2025
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo – SJC
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo – SJC | 27/09/2025 – 16h

JOÃO VICTOR MENDES MOREIRA
Idade: 15
Data de falecimento: 26/09/2025
Velório: Urbam Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC | 27/09/2025 – 15h30

JOSE PEDRO DA SILVA
Idade: 73
Data de falecimento: 26/09/2025
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC | 27/09/2025 – 14h

AURORA MARIA DA SILVA
Idade: 74
Data de falecimento: 26/09/2025
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC | 27/09/2025 – 13h

LUSIA MARIA DOS SANTOS TEODORO
Idade: 69
Data de falecimento: 26/09/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC | 27/09/2025 – 11h

LUIZ CARLOS RODRIGUES VITAL
Idade: 75
Data de falecimento: 26/09/2025
Velório: Urbam Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC | 27/09/2025 – 10h30

