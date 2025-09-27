Previsão de 'veranico' no Vale nos próximos dias; veja a previsão

As temperaturas entram em elevação na segunda semana da primavera no Vale do Paraíba.

O cenário aponta para um padrão mais estável de tempo, com o sol voltando a predominar e favorecendo a elevação das temperaturas ao longo do dia. Os próximos dias serão típicos de veranico curto: tardes quentes, ar relativamente seco e noites frias, sobretudo nas áreas de maior altitude da Serra da Mantiqueira. Até segunda-feira (29), não há indicativo de chuva significativa.

