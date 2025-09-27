Previsão de 'veranico' no Vale nos próximos dias; veja a previsão

As temperaturas entram em elevação na segunda semana da primavera no Vale do Paraíba.
O cenário aponta para um padrão mais estável de tempo, com o sol voltando a predominar e favorecendo a elevação das temperaturas ao longo do dia. Os próximos dias serão típicos de veranico curto: tardes quentes, ar relativamente seco e noites frias, sobretudo nas áreas de maior altitude da Serra da Mantiqueira. Até segunda-feira (29), não há indicativo de chuva significativa.
O domingo começa com temperatura amena e rápida elevação ao longo da manhã. A presença de nuvens médias e altas não impede o aquecimento. No fim da tarde, a brisa marítima aumenta a nebulosidade, mas sem suporte para chuva relevante.
Temperaturas: mínimas próximas de 12 °C; máximas acima de 29 °C nas áreas mais quentes do Vale.
Umidade: tendência de queda à tarde, em torno de valores confortáveis para a época, porém exigindo hidratação.
Vento: brisa marítima no fim do dia, deixando a sensação térmica ligeiramente mais amena no início da noite.
Segunda-feira (29): tarde quente e ar mais seco. A segunda mantém o domínio do sol e acelera o aquecimento. A amplitude térmica aumenta: manhã amena, tarde quente e noite voltando a esfriar.
Grande São Paulo/ eixo Dutra: 14 °C ao amanhecer; até 30 °C à tarde; umidade próxima de 40% no pico do aquecimento.
Vale do Paraíba urbano (São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pinda): padrão semelhante, com sensação de calor à tarde e recuperação de frio leve à noite.
Litoral Norte: aquecimento com brisa moderada; máximas um pouco menores nas praias por influência marítima.
Noites frias persistem na serra
Apesar da elevação nas tardes, a madrugada segue fria para o fim de setembro nas áreas altas. A Serra da Mantiqueira, em especial os topos acima de 1.500 m, pode registrar mínimas abaixo de 10 °C. Em baixadas abrigadas e campos altos, não se descarta geada fraca e localizada no amanhecer, sobretudo em áreas rurais e de sombra prolongada.
Tendências de curto prazo
Até a noite de segunda-feira (29), não há previsão de chuva. O padrão seco/estável favorece maior amplitude térmica e manutenção de tardes quentes. A partir de terça-feira, a evolução dependerá da força de novas áreas de instabilidade e da circulação marítima — monitoramento recomendado para produtores rurais e organizadores de eventos.