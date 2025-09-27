Meninas do São José Basket perdem para o Araraquara no Paulista

As meninas do São José Basket perderam por 72 a 64 para o Sesi Araraquara, na tarde deste sábado (27), no ginásio do Sesi, em Araraquara, em partida válida pela primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de Basquete.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, agora tem três vitórias e quatro derrotas, em quarto lugar. E o Sesi, em terceiro, tem cinco vitórias e uma derrota.