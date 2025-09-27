27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BASQUETE

Meninas do São José Basket perdem para o Araraquara no Paulista

Por Marcos Eduardo Carvalho | Araraquara
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Emily Natieli/Sesi
Lance do jogo entre Araraquara e São José
Lance do jogo entre Araraquara e São José

As meninas do São José Basket perderam por 72 a 64 para o Sesi Araraquara, na tarde deste sábado (27), no ginásio do Sesi, em Araraquara, em partida válida pela primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de Basquete.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, agora tem três vitórias e quatro derrotas, em quarto lugar. E o Sesi, em terceiro, tem cinco vitórias e uma derrota.

Na próxima rodada, o Sesi Araraquara recebe o Campinas na próxima terça-feira (30), a partir das 19h, no mesmo local. O São José recebe o Corinthians no outro sábado, dia 4, a partir das 17h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos.

No primeiro quarto, o Sesi foi melhor e abriu vantagem de 9 pontos: 19 a 10. No segundo, o São José melhorou e descontou a diferença para sete pontos: 34 a 27.

Mas, no segundo tempo, Araraquara foi melhor e fechou o terceiro período em 19 a 16, abrindo dez pontos de frente. No último quarto, as joseenses até venceram o período, descontaram dois pontos, mas perderam o jogo. 

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários