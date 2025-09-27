Taubaté perde em casa para o Corinthians pelo Paulista Feminino

O Taubaté perdeu por 3 a 0 para o Corinthians na tarde deste sábado (27), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, em jogo válido pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de 2025.
Desta maneira, as Guerreiras Alviazul, sob comando do técnico Arismar Junior, continuam em sétimo lugar entre oito participantes, com 6 pontos ganhos e cada vez mais longe da vaga nas semifinais.
Já as Brabas confirmam a boa campanha e vão a 27 pontos, disparadas na liderança do campeonato, onde somam apenas uma derrota.
Na próxima rodada, o Corinthians recebe o São Paulo apenas em 2 de novembro, em clássico no estádio da Fazendinha. O horário ainda não foi definido.
Já o Taubaté joga no mesmo dia, também sem horário definido, quando visita o Santos. O jogo está marcado para o estádio da Vila Belmiro, em Santos.
No jogo deste sábado, a equipe taubateana encontrou muitas dificuldades já esperadas e viu o Corinthians abrir o placar com Juliete. Ainda no primeiro tempo, as Brabas ampliaram com Ludmilla: 2 a 0.
Na etapa final, o Corinthians ampliou a contagem e deixou a reação taubateana praticamente impossível. E fechou o placar em 3 a 0.