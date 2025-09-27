Taubaté perde em casa para o Corinthians pelo Paulista Feminino

O Taubaté perdeu por 3 a 0 para o Corinthians na tarde deste sábado (27), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, em jogo válido pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desta maneira, as Guerreiras Alviazul, sob comando do técnico Arismar Junior, continuam em sétimo lugar entre oito participantes, com 6 pontos ganhos e cada vez mais longe da vaga nas semifinais.