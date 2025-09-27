27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SEM IDENTIFICAÇÃO

URGENTE: Corpo de homem é encontrado em rio da região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

O corpo de um homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros neste sábado (27), em um rio da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado às 15h, em Ubatuba, dentro do rio Tavares, que cruza a rua Rio Grande do Sul, no bairro Estufa 1.

"Vítima sem identificação. Aproximadamente 30 anos. O Corpo de Bombeiros fez a retirada e deixou aos cuidados do policiamento local", informou a corporação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários