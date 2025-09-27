URGENTE: Corpo de homem é encontrado em rio da região

O corpo de um homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros neste sábado (27), em um rio da região.

De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado às 15h, em Ubatuba, dentro do rio Tavares, que cruza a rua Rio Grande do Sul, no bairro Estufa 1.