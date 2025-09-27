VEJA: Antes da morte em SJC, menores gravam vídeo em moto furtada

Minutos antes da tragédia que terminou em morte, dois adolescentes de 15 e 16 anos registraram em vídeo o momento em que pilotavam a moto que se envolveria no acidente fatal, na noite de sexta-feira (26), em São José dos Campos. Nas imagens, eles aparecem sem capacete e acelerando o veículo, que havia sido furtado instantes antes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu na avenida Tancredo Neves, no bairro Novo Horizonte, na zona leste da cidade. A moto bateu violentamente contra um poste. Um dos jovens morreu na hora e o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto Socorro da Vila Industrial.