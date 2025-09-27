27 de setembro de 2025
Craque do Timão, Yuri Alberto nega BMW verde: 'Prefiro outra cor'

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Topcars Valley/Reprodução

Conhecido pelo faro de gol e também pela paixão por carros, o atacante Yuri Alberto, camisa 9 e artilheiro do Corinthians, deixou claro que o sinal está vermelho para a cor verde, a cor do arquirrival Palmeiras.

Em vídeo descontraído, gravado em São José dos Campos, cidade natal do craque, o artilheiro aparece ao lado de uma BMW verde. Questionado se gostou do veículo, Yuri responde: "É bonito, mas eu prefiro outra cor", antes de cair na gargalhada.

O atacante é frequentemente visto pelas ruas de São José a bordo de uma Lamborghini Huracán, avaliada em cerca de R$ 4 milhões. O modelo adquirido pelo jogador ainda se destaca pela cor exclusiva: Viola Pasifae, um roxo vibrante. Coisa de corintiano roxo, não é Yuri?

