Craque do Timão, Yuri Alberto nega BMW verde: 'Prefiro outra cor'

Conhecido pelo faro de gol e também pela paixão por carros, o atacante Yuri Alberto, camisa 9 e artilheiro do Corinthians, deixou claro que o sinal está vermelho para a cor verde, a cor do arquirrival Palmeiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em vídeo descontraído, gravado em São José dos Campos, cidade natal do craque, o artilheiro aparece ao lado de uma BMW verde. Questionado se gostou do veículo, Yuri responde: "É bonito, mas eu prefiro outra cor", antes de cair na gargalhada.