Jovem de SJC desaparece após ir a casa noturna e mãe pede ajuda

A família de Leonardo Silvério dos Santos Mariano, de 30 anos, vive momentos de desespero após o desaparecimento do jovem em São José dos Campos. A mãe dele, Sirley, fez um apelo emocionante: “Preciso saber onde está meu filho”.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Leonardo foi visto pela última vez entre os dias 1º e 3 de setembro, quando esteve na casa noturna AlterMix, localizada na região central da cidade. Desde então, não deu mais notícias, aumentando a angústia de amigos e familiares que seguem em busca de informações sobre seu paradeiro.
De acordo com os parentes, qualquer detalhe pode ser crucial para ajudar nas investigações. “Mesmo informações pequenas podem fazer diferença. Que Deus mostre onde ele está”, desabafou a família.
Quem tiver pistas pode entrar em contato diretamente com os familiares pelos números: (12) 98288-8944 – Sirley (mãe); (12) 98802-0551 – Silvana (tia). O caso mobiliza a comunidade e reforça o pedido por solidariedade da população.
"Peço que ajudem a divulgar, se tiver informações faça a denúncia anônima, eu preciso saber onde está o meu filho", disse a mãe.