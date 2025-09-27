Jovem de SJC desaparece após ir a casa noturna e mãe pede ajuda

A família de Leonardo Silvério dos Santos Mariano, de 30 anos, vive momentos de desespero após o desaparecimento do jovem em São José dos Campos. A mãe dele, Sirley, fez um apelo emocionante: “Preciso saber onde está meu filho”.

Leonardo foi visto pela última vez entre os dias 1º e 3 de setembro, quando esteve na casa noturna AlterMix, localizada na região central da cidade. Desde então, não deu mais notícias, aumentando a angústia de amigos e familiares que seguem em busca de informações sobre seu paradeiro.