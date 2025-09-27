'Descanse em paz, mãe': o adeus à dona Geraldina comove o Vale

"Descanse em paz, mãe".
Ao lado da família, Adriana Gonçalves despediu-se da mãe, Geraldina Gomes da Cunha, 67 anos, que morreu em Jacareí, nesta última sexta-feira (26).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Dona Geraldina será enterrada no Cemitério Jardim da Paz.
Nas redes sociais, amigos e familiares renderam homenagens para a idosa. "Deus a receba em Sua Glória e conforte os familiares e amigos!", disse Maria Aparecida Silvério Nascimento.
"Meus sentimentos a toda a família e amigos, que Deus conforte vocês nesse momento tão triste. Descanse em paz, dona Geralda", postou Ivanilda Nunes.
"Te amo para sempre mãe, até qualquer dia. Nunca será um adeus. mais sim um até logo, minha rainha", comentou Patrícia Gonçalves.