'Descanse em paz, mãe': o adeus à dona Geraldina comove o Vale

"Descanse em paz, mãe".

Ao lado da família, Adriana Gonçalves despediu-se da mãe, Geraldina Gomes da Cunha, 67 anos, que morreu em Jacareí, nesta última sexta-feira (26).

Dona Geraldina será enterrada no Cemitério Jardim da Paz.