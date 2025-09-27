Tarifaço: 'Viemos abrir portas e proteger empregos', diz Anderson

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que sua viagem aos Estados Unidos tem como objetivo “abrir portas e proteger empregos da cidade”. A declaração foi postada nas redes sociais nesta sexta-feira (26), durante a reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) com a USCM (United States Conference of Mayors), em Oklahoma, onde líderes brasileiros e americanos discutem os impactos do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump.

Segundo Anderson, a missão internacional busca garantir que São José continue atraindo investimentos e fortalecendo sua posição como polo industrial e tecnológico. Ele listou quatro prioridades da agenda: