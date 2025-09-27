Tarifaço: 'Viemos abrir portas e proteger empregos', diz Anderson

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que sua viagem aos Estados Unidos tem como objetivo “abrir portas e proteger empregos da cidade”. A declaração foi postada nas redes sociais nesta sexta-feira (26), durante a reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) com a USCM (United States Conference of Mayors), em Oklahoma, onde líderes brasileiros e americanos discutem os impactos do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump.
Segundo Anderson, a missão internacional busca garantir que São José continue atraindo investimentos e fortalecendo sua posição como polo industrial e tecnológico. Ele listou quatro prioridades da agenda:
- Manter e ampliar relações comerciais com cidades americanas, evitando o tarifaço que impacta diretamente a indústria joseense;
- Defender a redução da tarifa de 10% sobre componentes aeronáuticos, medida que, segundo ele, beneficia tanto empresas brasileiras quanto norte-americanas de toda a cadeia produtiva;
- Mapear parcerias com cidades do setor aeroespacial, aproximando fornecedores e acelerando a qualificação para fornecimento de peças;
- Firmar termos de cooperação entre cidades, incentivando investimentos, inovação e geração de emprego e renda;
“São José é sinônimo de indústria, tecnologia e trabalho sério. Vamos seguir conectando nossa cidade ao mundo com resultados. É São José avançando do jeito certo”, declarou o prefeito.
Além de Anderson, também integram a comitiva brasileira o prefeito de Franca (SP), Alexandre Ferreira, e o prefeito de Juazeiro (BA), Andrei Gonçalves, que participam das negociações para reduzir os impactos do tarifaço nas exportações de café, calçados, aeronaves e frutas.