ATENÇÃO: Adolescentes morrem em acidente com moto furtada em SJC

Dois adolescentes morreram em um acidente com moto na noite desta última sexta-feira (26), em São José dos Campos.

Os adolescentes, de 15 e 16 anos, estavam em uma moto que havia sido furtada momentos antes do acidente, ocorrido na avenida Tancredo Neves, no Novo Horizonte, na zona leste da cidade.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e furto veículo.