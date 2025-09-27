ATENÇÃO: Adolescentes morrem em acidente com moto furtada em SJC

Dois adolescentes morreram em um acidente com moto na noite desta última sexta-feira (26), em São José dos Campos.
Os adolescentes, de 15 e 16 anos, estavam em uma moto que havia sido furtada momentos antes do acidente, ocorrido na avenida Tancredo Neves, no Novo Horizonte, na zona leste da cidade.
O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e furto veículo.
A moto chocou-se contra um poste. Um dos adolescentes morreu na hora e o outro foi socorrido, mas morreu no Pronto Socorro da Vila Industrial.
“Durante as pesquisas realizadas através do chassi, verificou-se que a motocicleta tratava-se de uma I/Royal Himalaya, a qual, até aquele momento, não possuía registro de queixa-crime. Contudo, às 21h34, foi registrado pelo 190 o furto do referido veículo”, afirmou a polícia.
“O solicitante, relatou que sua motocicleta havia sido subtraída do estacionamento da academia onde trabalha, localizada no Parque Nova Esperança”, completou a polícia.
*Matéria em atualização