27 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

ATENÇÃO: Adolescentes morrem em acidente com moto furtada em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Dois adolescentes morreram em um acidente com moto na noite desta última sexta-feira (26), em São José dos Campos.

Os adolescentes, de 15 e 16 anos, estavam em uma moto que havia sido furtada momentos antes do acidente, ocorrido na avenida Tancredo Neves, no Novo Horizonte, na zona leste da cidade.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e furto veículo.

A moto chocou-se contra um poste. Um dos adolescentes morreu na hora e o outro foi socorrido, mas morreu no Pronto Socorro da Vila Industrial.

“Durante as pesquisas realizadas através do chassi, verificou-se que a motocicleta tratava-se de uma I/Royal Himalaya, a qual, até aquele momento, não possuía registro de queixa-crime. Contudo, às 21h34, foi registrado pelo 190 o furto do referido veículo”, afirmou a polícia.

“O solicitante, relatou que sua motocicleta havia sido subtraída do estacionamento da academia onde trabalha, localizada no Parque Nova Esperança”, completou a polícia.
*Matéria em atualização

