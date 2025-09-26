Leonardo está sumido há mais de 20 dias em São José

A família de Leonardo Silvério dos Santos Mariano, de 30 anos, vive momentos de angústia após o desaparecimento do jovem no início do mês.
De acordo com relatos, Leonardo foi visto pela última vez entre os dias 1º e 3 de setembro, na casa noturna AlterMix, localizada na região central da cidade. Desde então, não houve mais contato, e seu paradeiro continua desconhecido.
Amigos e familiares reforçam a importância da colaboração da população para ajudar nas buscas. Qualquer informação pode ser repassada pelos telefones: (12) 98288-8944 – Sirley e (12) 98802-0551 – Silvana
Os parentes pedem que mesmo detalhes aparentemente pequenos sejam informados às autoridades ou diretamente à família. Em meio à apreensão, o apelo é por esperança. “Que Deus mostre onde ele está”, desabafam.