Roubo a posto e farmácia termina em prisão em Jacareí

Um homem foi preso pela Polícia Militar após praticar dois roubos em sequência, na madrugada desta sexta-feira (26), em Jacareí.

Segundo a corporação, o criminoso usava uma motocicleta vermelha e ameaçava as vítimas simulando estar armado.