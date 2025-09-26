Roubo a posto e farmácia termina em prisão em Jacareí

Um homem foi preso pela Polícia Militar após praticar dois roubos em sequência, na madrugada desta sexta-feira (26), em Jacareí.
Segundo a corporação, o criminoso usava uma motocicleta vermelha e ameaçava as vítimas simulando estar armado.
De acordo com a PM, o primeiro assalto ocorreu em um posto de combustíveis da rede BR, na Avenida Santa Helena. Pouco depois, a cerca de 100 metros dali, o suspeito repetiu a ação em uma farmácia da rede Drogaria São Paulo, na Avenida São João.
Em ambos os casos, ele utilizava um plástico para cobrir a placa da moto.
As ocorrências foram irradiadas pelo COPOM e, com apoio do COI, imagens de câmeras de monitoramento ajudaram a indicar o trajeto de fuga.
Durante patrulhamento, os policiais localizaram o homem na Rua Nurimar Fazzolari de Freitas, pilotando o veículo com as mesmas características. Na abordagem, foi apreendido um eppendorf com cocaína.
As vítimas reconheceram o suspeito como autor dos roubos. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso após registro da ocorrência.