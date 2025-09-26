27 de setembro de 2025
ROUBOS EM SEQUÊNCIA

Roubo a posto e farmácia termina em prisão em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem foi preso pela Polícia Militar após praticar dois roubos em sequência, na madrugada desta sexta-feira (26), em Jacareí.

Segundo a corporação, o criminoso usava uma motocicleta vermelha e ameaçava as vítimas simulando estar armado.

Segundo a corporação, o criminoso usava uma motocicleta vermelha e ameaçava as vítimas simulando estar armado.

De acordo com a PM, o primeiro assalto ocorreu em um posto de combustíveis da rede BR, na Avenida Santa Helena. Pouco depois, a cerca de 100 metros dali, o suspeito repetiu a ação em uma farmácia da rede Drogaria São Paulo, na Avenida São João.

Em ambos os casos, ele utilizava um plástico para cobrir a placa da moto.

As ocorrências foram irradiadas pelo COPOM e, com apoio do COI, imagens de câmeras de monitoramento ajudaram a indicar o trajeto de fuga.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o homem na Rua Nurimar Fazzolari de Freitas, pilotando o veículo com as mesmas características. Na abordagem, foi apreendido um eppendorf com cocaína.

As vítimas reconheceram o suspeito como autor dos roubos. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso após registro da ocorrência.

