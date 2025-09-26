Jovem de 26 anos desaparece na região; polícia investiga

A família de Alessandro Barbosa Xavier da Silva, 26 anos, vive a angústia do desaparecimento do jovem desde 29 de junho. Morador do bairro Village Campestre, ele saiu de casa dizendo que visitaria um amigo e não voltou.

Segundo a mãe, Aparecida Suely Soares Barbosa, a bicicleta vermelha usada por Alessandro no dia em que sumiu foi vista posteriormente em posse do amigo, apontado como a última pessoa a ter contato com o jovem. Conforme o boletim de ocorrência, Alessandro almoçou na casa desse conhecido na data do desaparecimento e, após a refeição, disse que iria “dar uma volta”. Desde então, não foi mais localizado.