Jovem de 26 anos desaparece na região; polícia investiga

A família de Alessandro Barbosa Xavier da Silva, 26 anos, vive a angústia do desaparecimento do jovem desde 29 de junho. Morador do bairro Village Campestre, ele saiu de casa dizendo que visitaria um amigo e não voltou.
Segundo a mãe, Aparecida Suely Soares Barbosa, a bicicleta vermelha usada por Alessandro no dia em que sumiu foi vista posteriormente em posse do amigo, apontado como a última pessoa a ter contato com o jovem. Conforme o boletim de ocorrência, Alessandro almoçou na casa desse conhecido na data do desaparecimento e, após a refeição, disse que iria “dar uma volta”. Desde então, não foi mais localizado.
“Eu vi a bicicleta vermelha do Alessandro com o amigo que disse ter sido a última pessoa a vê-lo”, afirmou Aparecida ao Portal Cruzeiro.
O caso é apurado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Cruzeiro, que colhe depoimentos e reúne informações para esclarecer o paradeiro do jovem.
A família pede que qualquer informação seja encaminhada à DIG de Cruzeiro pelo WhatsApp (12) 3143-7253.