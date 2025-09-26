Motociclista atropela ciclista em ciclovia e foge na região

Um acidente registrado na tarde de quarta-feira (24) deixou um ciclista ferido na Avenida José Herculano, em Caraguatatuba, próximo ao Mercado Piratininga. O caso envolveu dois ciclistas e um motociclista que trafegava na mesma via.
De acordo com informações preliminares, os ciclistas seguiam pela ciclovia quando, ao realizarem uma conversão à esquerda, foram atingidos por uma motocicleta que vinha no mesmo sentido. Um dos ciclistas foi arremessado contra um carro estacionado, sofrendo ferimentos e dores pelo corpo. Ele recebeu atendimento médico, mas o estado de saúde não foi atualizado até o momento.
Imagens de câmeras de segurança mostram o impacto da colisão. Testemunhas relataram que o motociclista, que conduzia uma Honda Titan azul, chegou a parar após o acidente e empurrou a moto, como se fosse estacionar. No entanto, logo em seguida, ele deixou o local sem prestar socorro à vítima.
O caso gerou revolta entre populares que presenciaram a cena. A Polícia Civil deve investigar o crime de lesão corporal culposa e omissão de socorro.