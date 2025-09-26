27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Motociclista atropela ciclista em ciclovia e foge na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ciclista foi atropelado
Ciclista foi atropelado

Um acidente registrado na tarde de quarta-feira (24) deixou um ciclista ferido na Avenida José Herculano, em Caraguatatuba, próximo ao Mercado Piratininga. O caso envolveu dois ciclistas e um motociclista que trafegava na mesma via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações preliminares, os ciclistas seguiam pela ciclovia quando, ao realizarem uma conversão à esquerda, foram atingidos por uma motocicleta que vinha no mesmo sentido. Um dos ciclistas foi arremessado contra um carro estacionado, sofrendo ferimentos e dores pelo corpo. Ele recebeu atendimento médico, mas o estado de saúde não foi atualizado até o momento.

Imagens de câmeras de segurança mostram o impacto da colisão. Testemunhas relataram que o motociclista, que conduzia uma Honda Titan azul, chegou a parar após o acidente e empurrou a moto, como se fosse estacionar. No entanto, logo em seguida, ele deixou o local sem prestar socorro à vítima.

O caso gerou revolta entre populares que presenciaram a cena. A Polícia Civil deve investigar o crime de lesão corporal culposa e omissão de socorro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários