Projeto da venda de áreas na 'Esquina do Brasil' volta para pauta

A Câmara de Taubaté agendou para a próxima terça-feira (30) a terceira tentativa de votação do projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que pede autorização para a venda de quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como 'Esquina do Brasil'.
Na primeira tentativa, na sessão de 2 de setembro, o vereador Diego Fonseca (PL) solicitou vista (mais tempo para analisar a proposta). Na segunda tentativa, no dia 9, o vereador Alberto Barreto (PRD), líder do governo na Câmara, solicitou adiamento.
Ainda na sessão do dia 9, os vereadores aprovaram um requerimento de Diego Fonseca que pede a realização de uma audiência pública para debater o projeto, mas nenhuma data para o evento foi definida por enquanto.
Segundo o projeto, os quatro imóveis somam 1,112 milhão de metros quadrados e são avaliados em R$ 168,5 milhões. No texto, Sérgio afirmou que "nosso município continua em contexto financeiro periclitante", que "as dívidas acumuladas são de dificílima administração" e que "as receitas correntes não são suficientes, de modo algum, para quitar as despesas correntes mais as dívidas consolidadas".
Em abril, o governo Sérgio anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Entre junho e agosto, a Câmara aprovou a venda de 21 áreas, mas os leilões ainda não foram realizados.