Com medo, Bruna dormia com faca; jovem está desaparecida no Vale

Desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (22), em Cruzeiro, Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, vinha relatando medo antes de sumir e chegou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro.
O pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, disse que não perde a esperança de encontrá-la e fez um apelo emocionado: “Deus me ajude a achar ela” (veja).
A irmã gêmea de Bruna contou que a jovem se sentia vigiada, principalmente por morar em um apartamento no térreo. No dia do desaparecimento, vizinhos afirmaram tê-la visto sair de casa de madrugada e caminhar em direção a uma área de mata, pedindo socorro. Desde então, não foi mais localizada.
O caso mobiliza familiares, amigos e voluntários, que fazem buscas em áreas de difícil acesso. A polícia trabalha com várias linhas de investigação e analisa vestígios encontrados próximos ao condomínio.