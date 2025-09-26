Com medo, Bruna dormia com faca; jovem está desaparecida no Vale

Desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (22), em Cruzeiro, Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, vinha relatando medo antes de sumir e chegou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro.

O pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, disse que não perde a esperança de encontrá-la e fez um apelo emocionado: “Deus me ajude a achar ela” (veja).

