GCM combate 'ferros velhos' irregulares em ação da PM em Taubaté

A GCM (Guarda Civil Municipal) e a Fiscalização de Posturas de Taubaté participaram na última quinta-feira (25) da "Operação Impacto – Ferro Velho", conduzida pela Polícia Militar. A ação teve como objetivo combater o comércio irregular de materiais furtados, especialmente fios de cobre e sucatas provenientes de prédios públicos e da rede elétrica.
A operação, iniciada às 9h com concentração no 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior, contou ainda com a participação do Canil do 3º BAEP, representantes de duas operadoras de telefonia e da concessionária de energia EDP, que auxiliaram na identificação de cabos e equipamentos de origem suspeita.
Nove estabelecimentos localizados nos bairros Terra Nova, Jardim Sônia Maria, Jardim Paulista, Campos Elíseos, Itaim e Chácaras Reunidas foram fiscalizados. Como resultado, quatro locais foram notificados e interditados devido à falta de Alvará de Funcionamento e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Em dois endereços – nos bairros Jardim Sônia Maria e Terra Nova – foram apreendidos modems de internet de operadoras de telefonia, com suspeita de origem irregular.
Durante a ação no Jardim Paulista, a Polícia Militar prendeu um homem que era procurado pela Justiça por tentativa de homicídio. Outros estabelecimentos visitados estavam regulares ou não apresentavam atividade no momento da vistoria.
Além dessa operação integrada, a Prefeitura de Taubaté mantém desde janeiro a "Operação Ferro Velho", realizada pela GCM e Fiscalização de Posturas. Até o momento, essa iniciativa já fiscalizou 44 estabelecimentos, identificou 661,5 kg de materiais e apreendeu 91,5 kg por falta de nota fiscal, além de aplicar diversas autuações.