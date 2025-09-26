GCM combate 'ferros velhos' irregulares em ação da PM em Taubaté

A GCM (Guarda Civil Municipal) e a Fiscalização de Posturas de Taubaté participaram na última quinta-feira (25) da "Operação Impacto – Ferro Velho", conduzida pela Polícia Militar. A ação teve como objetivo combater o comércio irregular de materiais furtados, especialmente fios de cobre e sucatas provenientes de prédios públicos e da rede elétrica.

A operação, iniciada às 9h com concentração no 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior, contou ainda com a participação do Canil do 3º BAEP, representantes de duas operadoras de telefonia e da concessionária de energia EDP, que auxiliaram na identificação de cabos e equipamentos de origem suspeita.