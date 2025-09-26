Alckmin participa de evento sobre exportação no PIT em São José

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), vai participar de evento da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) em São José dos Campos, na próxima segunda-feira (29), às 9h.
O evento será realizado no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, na região leste da cidade, em parceria com o Sebrae e a Faculdade Sebrae.
O encontro vai unir dois movimentos estratégicos para a internacionalização de empresas brasileiras: o lançamento do núcleo do Peiex (Programa de Qualificação para Exportação) na região e a apresentação do Pavilhão Brasil na Hannover Messe 2026, a maior feira industrial do mundo.
A iniciativa simboliza a conexão entre a capacitação de empresas para exportar e sua efetiva inserção nos mercados globais, em especial no escopo da Nova Indústria Brasil, política industrial lançada pelo governo federal em 2024.
Ao anunciar simultaneamente a expansão do Peiex em São Paulo e a preparação do Brasil como país parceiro oficial da Hannover Messe 2026, a ApexBrasil reforça a visão de que a qualificação é a porta de entrada para que empresas inovadoras conquistem espaço em cadeias internacionais de valor.
Além de Alckmin, estarão no evento o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, a diretora de Negócios da ApexBrasil, Ana Repezza, e lideranças da ApexBrasil, do Sebrae, da Câmara Brasil-Alemanha e da Hannover Messe.
Criado em 2004, o Peiex já apoiou mais de 30 mil empresas brasileiras, das quais mais de 20 mil são de micro e pequeno porte. Entre 2017 e 2023, as empresas atendidas pelo programa exportaram cerca de US$ 3,6 bilhões para diversos destinos, com destaque para países da Ásia, Europa e América do Sul.
Em São Paulo, o programa está presente desde 2010 e já preparou mais de 3.900 empresas para o comércio exterior. O convênio atual com o Sebrae e a Faculdade Sebrae prevê o atendimento de 2.425 empresas até 2027, considerado o maior número da história do Peiex no estado. O núcleo de São José dos Campos terá capacidade para atender 100 empresas da região, reforçando a vocação industrial e tecnológica do Vale do Paraíba.
Hannover Messe.
De 19 a 23 de abril de 2026, o Brasil será “País-Parceiro Oficial’ da Hannover Messe, evento que reúne mais de 130 mil visitantes e 4 mil expositores de mais de 60 países.
O Pavilhão Brasil, coordenado pela ApexBrasil, ocupará 2.000 m² em halls temáticos dedicados às áreas de automação, máquinas e equipamentos, indústria digital, robótica, energia e sustentabilidade.
Com expectativa de reunir cerca de 450 representantes brasileiros, a participação será uma vitrine da Nova Indústria Brasil, destacando inovação, tecnologia sustentabilidade e digitalização. Além da exposição em espaço premium, as empresas contarão com rodadas de negócios, matchmaking exclusivo, promoção internacional e apoio institucional, ampliando as possibilidades concretas de acesso a novos mercados.
Ao reunir em um mesmo evento a qualificação de empresas por meio do PEIEX e a apresentação do Pavilhão Brasil na Hannover Messe 2026, a ApexBrasil reforça sua estratégia de apoiar a indústria nacional desde a preparação inicial até a projeção internacional. Trata-se de uma agenda que conecta o fortalecimento da base produtiva brasileira com oportunidades globais de alto impacto.
SERVIÇO
Evento: Lançamento do Núcleo PEIEX em São José dos Campos e apresentação do Pavilhão Brasil na Hannover Messe 2026
Data: Segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025
Horário: Das 9h às 12h
Local: Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (PIT) - Auditório 2, Dr. Carlos Eduardo Santana.
Endereço: Avenida Doutor Altino Bondesan, 500 - Bairro: Eugênio de Melo - São José dos Campos – SP