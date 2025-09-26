Alckmin participa de evento sobre exportação no PIT em São José

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), vai participar de evento da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) em São José dos Campos, na próxima segunda-feira (29), às 9h.

O evento será realizado no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, na região leste da cidade, em parceria com o Sebrae e a Faculdade Sebrae.