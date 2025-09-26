Inmet emite alerta para risco de vendaval no Vale; SAIBA MAIS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial de vendaval para quatro municípios do Vale do Paraíba, entre eles São José dos Campos. Divulgado nesta sexta-feira (26), o alerta vale até o próximo sábado (27).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o Inmet, os ventos podem variar com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com risco de queda de galhos de árvores.
Durante o vendaval, o instituto recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, em razão de risco de queda e descargas elétricas.
O órgão também pede que os moradores não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, também por questões de segurança. O alerta inclui São José dos Campos, Igaratá, Jacareí e Santa Branca.