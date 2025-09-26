27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CIDADES

Inmet emite alerta para risco de vendaval no Vale; SAIBA MAIS

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vendaval (imagem ilustrativa)
Vendaval (imagem ilustrativa)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial de vendaval para quatro municípios do Vale do Paraíba, entre eles São José dos Campos. Divulgado nesta sexta-feira (26), o alerta vale até o próximo sábado (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Inmet, os ventos podem variar com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com risco de queda de galhos de árvores.

Durante o vendaval, o instituto recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, em razão de risco de queda e descargas elétricas.

O órgão também pede que os moradores não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, também por questões de segurança. O alerta inclui São José dos Campos, Igaratá, Jacareí e Santa Branca.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários