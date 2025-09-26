Inmet emite alerta para risco de vendaval no Vale; SAIBA MAIS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial de vendaval para quatro municípios do Vale do Paraíba, entre eles São José dos Campos. Divulgado nesta sexta-feira (26), o alerta vale até o próximo sábado (27).

De acordo com o Inmet, os ventos podem variar com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com risco de queda de galhos de árvores.