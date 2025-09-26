‘Ladrão Motoqueiro’ é preso após roubos em sequência no Vale

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (26), após roubo a estabelecimentos comerciais em Jacareí. Usando uma moto, ele cometeu dois roubos em sequência, segundo a PM.
Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam o suspeito após os crimes.
Utilizando uma motocicleta, segundo a PM, o autor abordou a vítima, fez menção de estar armado e, sob grave ameaça, cometeu o delito em posto de combustíveis na avenida Santa Helena.
Logo em seguida, usando o mesmo procedimento, ele efetuou um roubo em drogaria na avenida São João, cerca de 100 metros do primeiro estabelecimento.
Após os crimes, o suspeito fugiu rapidamente em uma moto Fazer da cor vermelha, a qual nas ações criminosas estava com a placa tampada por um plástico.
A ocorrência foi irradiada via Copom. Após contato pessoal com as vítimas, que forneceram imagens, e apoio do COI com imagens da motocicleta e possível trajeto de fuga, a equipe iniciou o patrulhamento.
O suspeito foi alcançando na rua Nurimar Fazzolari de Freitas. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de cocaína. Com o apoio de outras equipes policiais, foi feito contato com as vítimas que reconheceram o autor do roubo.
O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado plantonista ratificou a voz prisão. O suspeito permaneceu preso na Cadeia Pública de Jacareí.