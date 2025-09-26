‘Ladrão Motoqueiro’ é preso após roubos em sequência no Vale

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (26), após roubo a estabelecimentos comerciais em Jacareí. Usando uma moto, ele cometeu dois roubos em sequência, segundo a PM.

Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam o suspeito após os crimes.