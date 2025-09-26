Mulher desaparecida foi morta pela filha e pelo genro

Uma mulher de 57 anos, que havia sido registrada como desaparecida em Curvelo, Minas Gerais, foi morta pela própria filha e pelo genro, segundo a Polícia Civil. O crime foi planejado com o objetivo de ficar com o dinheiro de um empréstimo consignado que a vítima havia refinanciado poucos dias antes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi encontrado em abril, às margens de um córrego, com sinais de asfixia. As investigações mostraram que a vítima foi assassinada dentro de casa, enrolada em um cobertor e levada até a zona rural com a ajuda de comparsas.