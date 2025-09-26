27 de setembro de 2025
BRUTALIDADE

Mulher desaparecida foi morta pela filha e pelo genro

Por Da redação | Minas Gerais
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma mulher de 57 anos, que havia sido registrada como desaparecida em Curvelo, Minas Gerais, foi morta pela própria filha e pelo genro, segundo a Polícia Civil. O crime foi planejado com o objetivo de ficar com o dinheiro de um empréstimo consignado que a vítima havia refinanciado poucos dias antes.

O corpo foi encontrado em abril, às margens de um córrego, com sinais de asfixia. As investigações mostraram que a vítima foi assassinada dentro de casa, enrolada em um cobertor e levada até a zona rural com a ajuda de comparsas.

Ao todo, cinco pessoas foram indiciadas por feminicídio majorado e ocultação de cadáver, além de uma adolescente apreendida. A polícia destacou que a vítima tinha déficit cognitivo e dependia de familiares para cuidados diários, o que a deixou totalmente indefesa diante da emboscada.

