Obras na Dutra em São José provocam alterações no tráfego; VEJA

A concessionária RioSP informou que haverá alterações provisórias no tráfego na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, a partir da próxima segunda-feira (29), em razão das obras de ampliação da capacidade de tráfego da rodovia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acesso da pista expressa sul para a pista marginal sul, no km 152, em frente à Telha Norte, será fechado temporariamente.