Obras na Dutra em São José provocam alterações no tráfego; VEJA

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Por Da redação | São José dos Campos
Via Dutra passa por obras de ampliação da capacidade de tráfego da rodovia
A concessionária RioSP informou que haverá alterações provisórias no tráfego na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, a partir da próxima segunda-feira (29), em razão das obras de ampliação da capacidade de tráfego da rodovia.

O acesso da pista expressa sul para a pista marginal sul, no km 152, em frente à Telha Norte, será fechado temporariamente.

Com isso, o motorista que estiver na pista expressa sul (sentido São Paulo) e precisar acessar a pista marginal em direção ao Jardim das Indústrias, Unip e bairro Limoeiro, deverá utilizar o acesso localizado no km 148.

Todas as alterações acontecem na pista sentido São Paulo da Via Dutra. A previsão é que os serviços sejam concluídos até janeiro de 2026.

Para orientar os motoristas, a concessionária implantará sinalização provisória na rodovia e veiculará mensagens de alerta nos Painéis de Mensagens Variáveis.

