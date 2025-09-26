Obras na Dutra em São José provocam alterações no tráfego; VEJA

A concessionária RioSP informou que haverá alterações provisórias no tráfego na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, a partir da próxima segunda-feira (29), em razão das obras de ampliação da capacidade de tráfego da rodovia.
O acesso da pista expressa sul para a pista marginal sul, no km 152, em frente à Telha Norte, será fechado temporariamente.
Com isso, o motorista que estiver na pista expressa sul (sentido São Paulo) e precisar acessar a pista marginal em direção ao Jardim das Indústrias, Unip e bairro Limoeiro, deverá utilizar o acesso localizado no km 148.
Todas as alterações acontecem na pista sentido São Paulo da Via Dutra. A previsão é que os serviços sejam concluídos até janeiro de 2026.
Para orientar os motoristas, a concessionária implantará sinalização provisória na rodovia e veiculará mensagens de alerta nos Painéis de Mensagens Variáveis.