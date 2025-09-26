Três mulheres são mortas em transmissão ao vivo no Instagram

Três jovens foram torturadas e mortas em uma transmissão ao vivo pelo Instagram que chocou a Argentina. As vítimas — Morena Verri e Brenda del Castillo, ambas de 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15 anos — desapareceram após entrar em uma van branca em Buenos Aires e foram encontradas sem vida na última quarta-feira (24), em uma casa em Florencio Varela, a 25 km da capital.
Segundo o ministro da Segurança da província, Javier Alonso, o crime foi cometido por uma quadrilha transnacional de narcotráfico como forma de “mensagem disciplinar”. Durante a transmissão ao vivo, que teria sido acompanhada por cerca de 45 pessoas em um grupo fechado no Instagram, criminosos chegaram a dizer: “Isso é o que acontece com quem rouba minhas drogas”.
As jovens estavam desaparecidas desde o último sábado (20), quando familiares registraram boletins após perderem contato com elas. A principal linha de investigação aponta que as três teriam se aproximado de membros da quadrilha no bairro de Flores, em Buenos Aires, o que teria motivado a retaliação violenta.
Quatro pessoas já foram presas acusadas de homicídio qualificado, mas a polícia acredita que mais envolvidos ainda devem ser identificados. O caso está sob sigilo judicial e foi encaminhado à Promotoria de Homicídios do Departamento Judicial de La Matanza.
De acordo com as autoridades, a facção criminosa mantém base de operações no bairro 21–24, a maior favela da região, além de esconderijos subterrâneos em Buenos Aires e municípios vizinhos. Organizações sociais alertam que a expansão dessas quadrilhas se deve à ausência de políticas públicas em áreas vulneráveis, onde o narcotráfico tem se consolidado.