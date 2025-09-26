Três mulheres são mortas em transmissão ao vivo no Instagram

Três jovens foram torturadas e mortas em uma transmissão ao vivo pelo Instagram que chocou a Argentina. As vítimas — Morena Verri e Brenda del Castillo, ambas de 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15 anos — desapareceram após entrar em uma van branca em Buenos Aires e foram encontradas sem vida na última quarta-feira (24), em uma casa em Florencio Varela, a 25 km da capital.

Segundo o ministro da Segurança da província, Javier Alonso, o crime foi cometido por uma quadrilha transnacional de narcotráfico como forma de “mensagem disciplinar”. Durante a transmissão ao vivo, que teria sido acompanhada por cerca de 45 pessoas em um grupo fechado no Instagram, criminosos chegaram a dizer: “Isso é o que acontece com quem rouba minhas drogas”.