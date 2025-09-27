Bruna e Alessandro: jovens do Vale somem e famílias pedem ajuda

As famílias de Alessandro Barbosa Xavier da Silva, 26 anos, e de Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, compartilham a mesma dor: não saber onde estão os jovens moradores do Vale Histórico. Os dois estão desaparecidos.

Os jovens aparecem lado a lado em uma publicação (foto acima) nas redes sociais que pede ajuda para encontrá-los. Quem tiver informações sobre o paradeiro deve ligar para o número 181 e ajudar a Polícia Civil a solucionar os casos.