Bruna e Alessandro: jovens do Vale somem e famílias pedem ajuda

As famílias de Alessandro Barbosa Xavier da Silva, 26 anos, e de Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, compartilham a mesma dor: não saber onde estão os jovens moradores do Vale Histórico. Os dois estão desaparecidos.
Os jovens aparecem lado a lado em uma publicação (foto acima) nas redes sociais que pede ajuda para encontrá-los. Quem tiver informações sobre o paradeiro deve ligar para o número 181 e ajudar a Polícia Civil a solucionar os casos.
Morador do bairro Village Campestre, em Lavrinhas, Alessandro saiu de casa na manhã de 29 de junho, com algumas compras e disse que visitaria um amigo. Não voltou mais.
De acordo com o boletim de ocorrência, Alessandro almoçou na casa do amigo e, após a refeição, afirmou que iria “dar uma volta”. Desde então, não foi mais visto.
Quase três meses após o desaparecimento, o desespero da espera se mistura ao pedido de uma mãe por respostas. “Eu quero que ache pelo menos o corpo do meu filho”, disse Aparecida Suely Soares Barbosa, mãe de Alessandro, ele em entrevista ao Portal Cruzeiro.
O caso está sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, que segue colhendo informações para tentar esclarecer o paradeiro de Alessandro. A família reforça o apelo para que qualquer pessoa que tenha informações entre em contato com a DIG de Cruzeiro pelo WhatsApp (12) 3143-7253.
Para Aparecida, o mais trágico é não ter nenhuma resposta: “A falta de notícias é o que mais machuca. Eu só quero um fim para essa dor”.
Bruna.
A jovem mãe de 25 anos está desaparecida desde a madrugada da última segunda-feira (22), quando deixou o apartamento onde mora em Cruzeiro e não foi mais localizada. O imóvel ficou aberto.
No final de semana antes do desaparecimento, os filhos de Bruna, de 9 e 1 ano, estavam na casa do pai. Por volta da 1h da manhã, vizinhos afirmaram ter visto a jovem deixar o condomínio e caminhar em direção a uma área de mata próxima, aonde chegou a ser vista pedindo socorro. Desde então, não foi mais encontrada.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro instaurou um PID (Procedimento de Investigação de Desaparecimento). “A equipe da unidade e o Corpo de Bombeiros realizam buscas para a localização da desaparecida”, disse a pasta.
“Eu estou até esperando, graças a Deus, eu não vou perder minha esperança nunca. Até enquanto eu não encontrar ela viva, quero encontrar viva, mas se eu não encontrar viva, eu quero encontrar o corpo dela. A gente quer ter a decência da família”, disse Marcelo Pereira da Silva, pai de Bruna.
“Eu quero ter ela aqui, só isso que eu quero, é minha filha aqui. Eu quero achar ela. Não tem paz, não tem nada desde domingo, a minha vida é isso aqui”, completou.