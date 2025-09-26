Menino de 9 anos matou a mãe porque ela o mandou ir para casa

Um menino de apenas 9 anos matou a mãe a facadas depois que ela mandou ele voltar para casa porque já estava tarde. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (25), em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, e chocou a comunidade. A vítima, Kalline Arruda dos Santos, de 37 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu na casa do ex-marido da vítima, onde a criança havia passado o dia brincando. Irritado por não querer ir embora, o menino foi até a cozinha, pegou uma faca, escondeu o objeto debaixo da blusa e atingiu a mãe no abdômen.
Kalline foi levada ao Hospital PSM – Balneário São José e depois transferida para o Hospital de Parelheiros, mas não resistiu. Familiares relataram que o garoto já apresentava comportamento agressivo em outras situações.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o menino ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) impede a detenção de menores de 12 anos.
O caso foi registrado como homicídio, e a Polícia Civil solicitou exames periciais para esclarecer as circunstâncias do crime.