Menino de 9 anos matou a mãe porque ela o mandou ir para casa

Um menino de apenas 9 anos matou a mãe a facadas depois que ela mandou ele voltar para casa porque já estava tarde. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (25), em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, e chocou a comunidade. A vítima, Kalline Arruda dos Santos, de 37 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu na casa do ex-marido da vítima, onde a criança havia passado o dia brincando. Irritado por não querer ir embora, o menino foi até a cozinha, pegou uma faca, escondeu o objeto debaixo da blusa e atingiu a mãe no abdômen.