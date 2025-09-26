‘Não tem vestígio’, diz Alexandre Frota sobre buscas a Bruna

O desaparecimento da jovem Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, mobiliza dezenas de voluntários para tentar encontrá-la em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, além da investigação da Polícia Civil e de incursões do Corpo dos Bombeiros.

Bruna está desaparecida desde a madrugada da última segunda-feira (22), quando deixou o apartamento onde mora em Cruzeiro e não foi mais localizada. O imóvel ficou aberto.