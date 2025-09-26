Do Vale, Munduruku é eleito para Academia Paulista de Letras

O escritor Daniel Munduruku, que mora no Vale do Paraíba, foi eleito para a Cadeira 21 da Academia Paulista de Letras, anteriormente ocupada pelo acadêmico Roberto Duailibi. A eleição ocorreu nessa quinta-feira (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Munduruku nasceu em Belém, em 28 de fevereiro de 1964, e mora atualmente em Lorena. Ele é escritor, professor, ator e ativista indígena brasileiro originário do povo Munduruku.