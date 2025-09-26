‘Não perco a esperança de encontrá-la viva’, diz pai de Bruna

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o pai da jovem Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, que está desaparecida desde a madrugada da última segunda-feira (22), em Cruzeiro, disse que não perde a esperança de encontrar a filha viva.
“Eu estou até esperando, graças a Deus, eu não vou perder minha esperança nunca. Até enquanto eu não encontrar ela viva, quero encontrar viva, mas se eu não encontrar viva, eu quero encontrar o corpo dela. A gente quer ter a decência da família”, disse Marcelo Pereira da Silva.
O vídeo foi postado pelo ex-ator e ex-deputado federal Alexandre Frota, que esteve em Cruzeiro na manhã desta sexta-feira (26) para ajudar nas buscas. Atual secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Cotia (SP), Frota veio com um grupo de amigos para tentar encontrar Bruna.
“Eu quero ter ela aqui, só isso que eu quero, é minha filha aqui. Eu quero achar ela. Não tem paz, não tem nada desde domingo, a minha vida é isso aqui”, afirmou o pai, que ganhou uma Bíblia de Frota.
Segundo ele, o grupo percorreu uma extensa área de mata, a partir do local onde foram encontrados possíveis vestígios de Bruna, mas nada foi localizado. Eles usaram um drone e cães para aumentar a capacidade de buscas.
“Se alguém tiver alguma informação, por favor, avise a polícia, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil aqui da cidade de Cruzeiro. A família está desesperada. A gente está desde cedo aqui hoje ajudando nas buscas”, afirmou Frota.
Desaparecimento.
Mãe de duas crianças, de 9 e 1 ano, Bruna desapareceu depois de sair sozinha do apartamento onde morava com os filhos, que na ocasião estavam com o pai. Bruna mora em Cruzeiro, onde trabalha como designer de sobrancelhas.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro instaurou um PID (Procedimento de Investigação de Desaparecimento). “A equipe da unidade e o Corpo de Bombeiros realizam buscas para a localização da desaparecida”, disse a pasta.
No final de semana antes do desaparecimento, os filhos de Bruna estavam na casa do pai. Por volta da 1h da manhã, vizinhos afirmaram ter visto Bruna deixar o condomínio e caminhar em direção a uma área de mata próxima, aonde chegou a ser vista pedindo socorro. Desde então, não foi mais localizada.
A irmã gêmea dela, Brena, contou que Bruna vinha se sentindo vigiada e chegou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro. “Ela dizia que parecia que alguém a observava, principalmente por morar no térreo”, relatou.
O celular da jovem ficou dentro do apartamento, que também estava com a porta aberta. O aparelho foi entregue pelo pai, Marcelo, à Polícia Civil, que deve encaminhá-lo para perícia a fim de investigar possíveis mensagens ou ligações recebidas naquela noite.
Mobilização.
Desde o desaparecimento, familiares e amigos realizam buscas em áreas de mata e terrenos próximos ao condomínio. Em uma das vistorias, foram encontrados um par de chinelos e peças de roupa, incluindo uma camiseta feminina rasgada e manchada, que podem pertencer à jovem.
O material, no entanto, ainda não havia sido recolhido oficialmente pela polícia no momento em que foi localizado. O Corpo de Bombeiros também participou das buscas, mas o matagal denso e áreas de brejo têm dificultado o trabalho.
A irmã gêmea acredita que Bruna possa estar sendo mantida em cativeiro em algum apartamento da região. “Eu sinto no meu coração que ela está por aqui. Como gêmea, eu sei que ela não está longe”, disse ela, emocionada.
O caso tem mobilizado a comunidade local. Amigos e vizinhos usam até ferramentas improvisadas, como enxadas, para revirar o terreno em busca de pistas.
Para o pai, cada dia aumenta a angústia. “Eu quero encontrar a minha filha. Elas são gêmeas, uma está comigo, eu quero a outra aqui também. A esperança é de achar com vida”, desabafou Marcelo.