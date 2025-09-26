‘Não perco a esperança de encontrá-la viva’, diz pai de Bruna

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o pai da jovem Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, que está desaparecida desde a madrugada da última segunda-feira (22), em Cruzeiro, disse que não perde a esperança de encontrar a filha viva.

“Eu estou até esperando, graças a Deus, eu não vou perder minha esperança nunca. Até enquanto eu não encontrar ela viva, quero encontrar viva, mas se eu não encontrar viva, eu quero encontrar o corpo dela. A gente quer ter a decência da família”, disse Marcelo Pereira da Silva.