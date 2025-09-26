Filha e genro são suspeitos de matar para ficar com empréstimo

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou cinco pessoas pela participação na morte de uma mulher de 57 anos, encontrada morta em abril deste ano, em Curvelo (MG). Entre os suspeitos, estão a filha e o genro da vítima, que teriam planejado o crime para ficar com o valor de um empréstimo consignado refinanciado poucos dias antes do desaparecimento.

O caso teve início com o registro de um suposto desaparecimento em março. Em abril, o corpo da vítima foi localizado em avançado estado de decomposição às margens do Córrego do Leitão, na zona rural do município. Exames periciais apontaram que ela vestia apenas um suéter vermelho e apresentava um lenço firmemente amarrado ao pescoço, indício compatível com morte por asfixia.