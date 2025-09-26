Filha e genro são suspeitos de matar para ficar com empréstimo

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou cinco pessoas pela participação na morte de uma mulher de 57 anos, encontrada morta em abril deste ano, em Curvelo (MG). Entre os suspeitos, estão a filha e o genro da vítima, que teriam planejado o crime para ficar com o valor de um empréstimo consignado refinanciado poucos dias antes do desaparecimento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso teve início com o registro de um suposto desaparecimento em março. Em abril, o corpo da vítima foi localizado em avançado estado de decomposição às margens do Córrego do Leitão, na zona rural do município. Exames periciais apontaram que ela vestia apenas um suéter vermelho e apresentava um lenço firmemente amarrado ao pescoço, indício compatível com morte por asfixia.
A partir daí, a polícia apurou que o crime foi articulado pela filha da vítima e pelo genro, interessados em se apropriar do empréstimo. Para tentar ocultar a violência, eles registraram uma falsa ocorrência de desaparecimento.
O inquérito também indicou que a morte ocorreu dentro da casa da vítima e que o corpo foi transportado em um veículo de amigos até uma área isolada, onde foi abandonado. Testemunhas relataram ter visto os suspeitos carregando o corpo enrolado em um cobertor até o carro. Registros de pedágio e dados de telefonia confirmaram o trajeto até o local de ocultação.
Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima possuía déficit cognitivo e dependia de familiares para os cuidados diários, o que a deixou totalmente indefesa diante da violência sofrida.
O inquérito resultou no indiciamento de cinco pessoas pelos crimes de feminicídio majorado e ocultação de cadáver, além da apreensão de uma adolescente envolvida na ação criminosa. Com a conclusão das investigações, os autos foram remetidos ao Poder Judiciário.
* Com informações do jornal O Tempo