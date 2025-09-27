Caraguatatuba faz mutirão de mamografias e exames preventivos

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia a campanha Outubro Rosa com um mutirão de exames preventivos nos dias 4 e 18 de outubro, no CEM (Centro de Especialidades Médicas). A ação gratuita acontecerá das 9h às 16h com foco na detecção precoce de câncer de mama e doenças ginecológicas. Entre os serviços oferecidos estão exames de mamografia, coletas de Papanicolau, testes rápidos para para HIV, hepatite e sífilis e orientações diversas.

Além do mutirão, a campanha na cidade inclui um evento de capacitação para profissionais de saúde e a iluminação do Morro Santo Antônio na cor rosa, reforçando a identidade visual da iniciativa, e que reflete o recente anúncio do Ministério da Saúde de ampliação de acesso à exames.