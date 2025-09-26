VEJA: ‘Cala a boca, você já latiu muito’, diz vereador a moradora

A audiência pública realizada na noite de quinta-feira (25), no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto, em Ubatuba, foi marcada por declaração polêmica de um vereador da cidade.
A reunião discutia empréstimo de R$ 170 milhões solicitado pela Prefeitura de Ubatuba à Caixa Econômica Federal. Do total, R$ 120 milhões seriam destinados ao novo hospital e R$ 50 milhões a obras de pavimentação.
Enquanto defendia ações da atual gestão e citava obras de infraestrutura em andamento na cidade, o vereador Rogério Frediani (PL) foi interrompido por uma mulher presente na plateia. Irritado, ele respondeu de forma agressiva: “Senta aí, minha filha, cala a boca, você já latiu muito. Ah, cala a boca”.
O momento foi transmitido pela TV da Câmara, mas o áudio não permite identificar o que a moradora disse antes da reação do vereador.
A fala provocou reação imediata entre os presentes e levou o vereador a ser repreendido pelo presidente da Câmara, Gady Gonzales, que conduzia a sessão. “Corta o microfone, por gentileza. Corta o microfone”.
Gonzales continuou: “Cala a boca é demais, Rogério. Por gentileza. Pessoal, respeitem o vereador, e respeita o público também, Rogério, não fala cala a boca, por gentileza. Pessoal, respirem, só um minuto. Respirem, por gentileza. Pela ordem, é importante que a gente finalize a fala do vereador porque, senão, vai ficar mais 40 minutos falando. Então, é importante que vocês respeitem a fala dele e ele respeite vocês. Mas vamos dar continuidade”.
O episódio ocorreu em meio a um ambiente já tenso. Antes do início da reunião, houve confusão no saguão do teatro, onde parte do público não conseguiu entrar para acompanhar os debates.
Em contato com a Rede Vanguarda, Rogério Frediani afirmou que não se arrepende da discussão e classificou a situação como "normal" e que não pretende fazer nenhuma representação contra a moradora. Caso ela faça algo contra ele, o parlamentar disse que "faz parte".