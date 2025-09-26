27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FURTO DE CELULARES

Homem com vasta ficha é preso com celulares roubados na região

Por Da redação | Queluz
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões da PM em Queluz
Apreensões da PM em Queluz

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um indivíduo em posse de aparelhos celulares com origem ilícita na cidade de Queluz.

A prisão ocorreu nesta sexta-feira (26), após o rastreamento de um celular furtado no dia anterior em São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em patrulhamento pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a equipe recebeu informações sobre a localização do aparelho, por meio de rastreador. Em contato com a vítima, a localização foi confirmada, indicando que o celular estava parado no quilômetro 12 da via. No local, os policiais abordaram o suspeito, que estava com sete celulares, todos provenientes de furto e roubo.  Ele admitiu ter comprado os aparelhos por R$ 2 mil e confessou saber da procedência criminosa dos itens.

Durante abordagem também foi constatado que o homem possui histórico criminal, incluindo passagens por furto, violência doméstica, injúria, ameaça, receptação, tumulto, incitação à violência e lesão corporal. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários