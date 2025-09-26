Homem com vasta ficha é preso com celulares roubados na região

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um indivíduo em posse de aparelhos celulares com origem ilícita na cidade de Queluz.

A prisão ocorreu nesta sexta-feira (26), após o rastreamento de um celular furtado no dia anterior em São Paulo.

