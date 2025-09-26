Homem com vasta ficha é preso com celulares roubados na região

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um indivíduo em posse de aparelhos celulares com origem ilícita na cidade de Queluz.
A prisão ocorreu nesta sexta-feira (26), após o rastreamento de um celular furtado no dia anterior em São Paulo.
Em patrulhamento pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a equipe recebeu informações sobre a localização do aparelho, por meio de rastreador. Em contato com a vítima, a localização foi confirmada, indicando que o celular estava parado no quilômetro 12 da via. No local, os policiais abordaram o suspeito, que estava com sete celulares, todos provenientes de furto e roubo. Ele admitiu ter comprado os aparelhos por R$ 2 mil e confessou saber da procedência criminosa dos itens.
Durante abordagem também foi constatado que o homem possui histórico criminal, incluindo passagens por furto, violência doméstica, injúria, ameaça, receptação, tumulto, incitação à violência e lesão corporal. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.