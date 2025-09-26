Avião do tráfico é apreendido com 400 kg de drogas no Amazonas

Utilizando caças A-29 Super Tucano fabricados pela Embraer, a FAB (Força Aérea Brasileira) e outras forças de segurança interceptaram tentativa do narcotráfico de transportar drogas pelo espaço aéreo brasileiro, nessa quarta (24) e quinta-feira (25).

A ação integrada contou com a Polícia Federal, o Grupo Especial de Fronteira e a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas.