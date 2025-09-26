Avião do tráfico é apreendido com 400 kg de drogas no Amazonas

Utilizando caças A-29 Super Tucano fabricados pela Embraer, a FAB (Força Aérea Brasileira) e outras forças de segurança interceptaram tentativa do narcotráfico de transportar drogas pelo espaço aéreo brasileiro, nessa quarta (24) e quinta-feira (25).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação integrada contou com a Polícia Federal, o Grupo Especial de Fronteira e a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas.
Os caças A-29 Super Tucano da FAB foram acionados, enquanto as equipes de segurança se dirigiram ao local.
Com a aproximação das equipes, os criminosos fugiram da pista de pouso clandestina, utilizada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de drogas, interrompendo a operação.
Os criminosos deixaram uma aeronave e uma carga de 13 fardos de drogas, que totalizavam cerca de 400 quilos de cocaína e skunk, em área rural próxima ao município de Urucará (AM).
Um helicóptero H-60 Black Hawk da FAB foi utilizado para a remoção dos entorpecentes apreendidos.
“Com a operação, a Força Aérea reforça sua atuação no combate ao narcotráfico, em coordenação com agências de segurança pública, contribuindo para a proteção das fronteiras e a preservação da soberania do espaço aéreo brasileiro”, disse a FAB.