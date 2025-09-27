Novo bairro em SJC terá R$ 90 mi em infraestrutura urbana; VEJA

A construtora MRV prevê investir R$ 90 milhões para obras de infraestrutura e urbanização, incluindo parcerias com o poder público, no empreendimento ‘Cidade Sete Sóis – Vistas do Vale’, que será construído na região leste de São José dos Campos.

Trata-se de um novo bairro planejado e aberto que vai abrigar cerca de 16 mil moradores. A conclusão da primeira fase está prevista para 2034, com a geração de 3.000 empregos diretos e indiretos ao longo das obras.