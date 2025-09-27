Novo bairro em SJC terá R$ 90 mi em infraestrutura urbana; VEJA

A construtora MRV prevê investir R$ 90 milhões para obras de infraestrutura e urbanização, incluindo parcerias com o poder público, no empreendimento ‘Cidade Sete Sóis – Vistas do Vale’, que será construído na região leste de São José dos Campos.
Trata-se de um novo bairro planejado e aberto que vai abrigar cerca de 16 mil moradores. A conclusão da primeira fase está prevista para 2034, com a geração de 3.000 empregos diretos e indiretos ao longo das obras.
Ao todo, o investimento previsto nas obras é de R$ 1 bilhão para construir milhares de moradias em área de 440 mil m². O novo bairro aberto e planejado será construído no Jardim Santa Inês, na zona leste de São José dos Campos, às margens da rodovia Presidente Dutra e ao lado do PIT (Parque de Inovação Tecnológica).
Além das moradias, todas enquadradas nessa etapa no Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, o empreendimento contará com obras de infraestrutura urbana e contrapartidas para melhorias viárias no município.
A construtora anunciou oficialmente o empreendimento nessa quinta-feira (25), em evento no PIT. Segundo a MRV, R$ 90 milhões serão direcionados a infraestrutura e urbanização, incluindo parcerias com o poder público.
O local será praticamente uma cidade, com mais de 90 mil m² de parque, ciclovias e calçadas largas. O sete pilares que baseiam o empreendimento são: integração com a natureza, segurança, desenvolvimento urbano, mobilidade e acessibilidade, comodidades, boa vizinhança e tecnologia.
Segundo a empresa, a infraestrutura foi planejada para oferecer qualidade de vida e sustentabilidade a preço acessível.
Mobilidade.
O plano de mobilidade prevê conexão entre três bairros vizinhos e acesso direto ao Parque Tecnológico. Estão no escopo o alargamento da avenida Constância da Cunha Paiva e o prolongamento de vias de acesso, com interligações com a avenida Milton Santos e com a rua Alberto Renart, no Jardim Santa Inês.
As avenidas internas do loteamento, segundo a MRV, viabilizarão a extensão da Linha Verde, corredor de transporte público estrutural da cidade.
O projeto contempla ainda uma praça pública de 22 mil m² com quadras, pista de skate, playground, área fitness e espaço para food trucks. Em meio ambiente, a previsão é plantar 6 mil mudas nativas e restaurar 67 mil m² de áreas verdes, atualmente usadas como pastagem.
Entre as ações de contrapartida da construtora, estão a de viabilizar a implantação de uma companhia da Polícia Militar na zona leste e executar melhorias no viaduto Santa Inês – está prevista a duplicação do viaduto e suas alças de acesso, além de uma nova interligação com a Via Dutra.
O CEO da MRV&CO, Eduardo Fischer, classificou o conceito como “marco no mercado imobiliário brasileiro” por combinar alto padrão urbanístico e acessibilidade, com foco em desenvolvimento econômico, mobilidade e sustentabilidade.
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que o empreendimento tem apoio da Prefeitura e será um marco da nova região leste da cidade, com projeto urbanístico arrojado e “transformação sem precedentes” nas condições de moradia, mobilidade e oportunidades na área.
Para Thiago Ely, diretor comercial e de marketing da MRV&CO, a localização ao lado do Parque Tecnológico, universidades e vias arteriais, com acesso à Dutra e à Linha Verde, reforça o caráter estratégico do projeto.