Sete Sóis terá 16 mil moradores em SJC e vai gerar 3.000 empregos

O empreendimento ‘Cidade Sete Sóis – Vistas do Vale’, da construtora MRV, vai abrigar 16 mil moradores quando estiver em pleno funcionamento na região leste de São José dos Campos, até 2034. A expectativa é que as obras gerem 3.000 empregos diretos e indiretos.
Para tanto, a empresa prevê investir R$ 1 bilhão para construir milhares de moradias em área de 440 mil m². O novo bairro aberto e planejado será construído no Jardim Santa Inês, na zona leste de São José dos Campos, às margens da rodovia Presidente Dutra e ao lado do PIT (Parque de Inovação Tecnológica).
A construtora anunciou oficialmente o empreendimento nessa quinta-feira (25), em evento no PIT. Segundo a MRV, R$ 90 milhões serão direcionados a infraestrutura e urbanização, incluindo parcerias com o poder público.
A conclusão da primeira fase é prevista até 2034. Todos os empreendimentos desta etapa serão enquadrados no Minha Casa, Minha Vida. Para a comercialização, a MRV afirma contar com cerca de 150 corretores e 50 imobiliárias parceiras.
O projeto traz o conceito de smartcidade da MRV, de uma cidade inteligente, planejada e criada a partir de conceitos inovadores e sustentáveis
“A cidade inteligente ou smart city tem como base sete pilares que representam o melhor em práticas de sustentabilidade, qualidade de vida, habitação e urbanismo. E redefinem o morar: mais do que viver, vivenciar o dia a dia”, informou a MRV.
Pilares.
O sete pilares que baseiam o empreendimento são: integração com a natureza, segurança, desenvolvimento urbano, mobilidade e acessibilidade, comodidades, boa vizinhança e tecnologia. O local será praticamente uma cidade, com mais de 90 mil m² de parque, ciclovias e calçadas largas.
Segundo a empresa, a infraestrutura foi planejada para oferecer qualidade de vida e sustentabilidade a preço acessível.
O CEO da MRV&CO, Eduardo Fischer, classificou o conceito como “marco no mercado imobiliário brasileiro” por combinar alto padrão urbanístico e acessibilidade, com foco em desenvolvimento econômico, mobilidade e sustentabilidade.
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que o empreendimento tem apoio da Prefeitura e será um marco da nova região leste da cidade, com projeto urbanístico arrojado e “transformação sem precedentes” nas condições de moradia, mobilidade e oportunidades na área.
Para Thiago Ely, diretor comercial e de marketing da MRV&CO, a localização ao lado do Parque Tecnológico, universidades e vias arteriais, com acesso à Dutra e à Linha Verde, reforça o caráter estratégico do projeto.
O plano de mobilidade prevê conexão entre três bairros vizinhos e acesso direto ao Parque Tecnológico. Estão no escopo o alargamento da avenida Constância da Cunha Paiva e o prolongamento de vias de acesso. As avenidas internas do loteamento, segundo a MRV, viabilizarão a extensão da Linha Verde, corredor de transporte público estrutural da cidade.
O projeto contempla ainda uma praça pública de 22 mil m² com quadras, pista de skate, playground, área fitness e espaço para food trucks. Em meio ambiente, a previsão é plantar 6 mil mudas nativas e restaurar 67 mil m² de áreas verdes, atualmente usadas como pastagem.
A escolha por São José dos Campos, segundo a construtora, considera potencial de crescimento urbano planejado, localização estratégica e o fato de a cidade ser polo tecnológico e referência em qualidade de vida no país.
A MRV aponta que as fases do projeto serão executadas de forma escalonada até 2034, com licenciamento, obras de infraestrutura e lançamentos residenciais sucessivos. A Prefeitura afirma que apoia a iniciativa na agenda de desenvolvimento habitacional da zona leste.