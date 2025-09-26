Sete Sóis terá 16 mil moradores em SJC e vai gerar 3.000 empregos

O empreendimento ‘Cidade Sete Sóis – Vistas do Vale’, da construtora MRV, vai abrigar 16 mil moradores quando estiver em pleno funcionamento na região leste de São José dos Campos, até 2034. A expectativa é que as obras gerem 3.000 empregos diretos e indiretos.

Para tanto, a empresa prevê investir R$ 1 bilhão para construir milhares de moradias em área de 440 mil m². O novo bairro aberto e planejado será construído no Jardim Santa Inês, na zona leste de São José dos Campos, às margens da rodovia Presidente Dutra e ao lado do PIT (Parque de Inovação Tecnológica).