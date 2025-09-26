Jovem grávida é morta pelo marido por se recusar a parar de fumar

Uma jovem grávida de três semanas foi assassinada a facadas pelo companheiro após se recusar a parar de fumar.
O crime ocorreu em Altamira, no Pará, e teve como vítima Deyvyla Taissa, de 18 anos, que tentava encerrar um relacionamento abusivo com Leandro Freitas, de 20 anos. Ele não aceitava o fim do namoro e atacou a jovem dentro da própria casa.
De acordo com familiares, no momento do crime, Deyvyla lavava roupas para se preparar para voltar a morar com a mãe. Mensagens revelam que Leandro cobrava insistentemente que ela abandonasse o cigarro por conta da gestação, mas também já havia declarado que não queria assumir a criança.
A mãe da vítima acredita que o feminicídio foi premeditado. Leandro foi preso em flagrante e deve responder pelo crime.
O caso causou grande comoção na cidade e reacende o debate sobre a escalada da violência contra mulheres grávidas em relacionamentos abusivos.