Jovem grávida é morta pelo marido por se recusar a parar de fumar

Uma jovem grávida de três semanas foi assassinada a facadas pelo companheiro após se recusar a parar de fumar.

O crime ocorreu em Altamira, no Pará, e teve como vítima Deyvyla Taissa, de 18 anos, que tentava encerrar um relacionamento abusivo com Leandro Freitas, de 20 anos. Ele não aceitava o fim do namoro e atacou a jovem dentro da própria casa.

