Meu Deus! Jovem mata a madrasta após briga por máquina de lavar

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante após matar a madrasta, Elizandra Alves dos Santos, de 30 anos, durante uma briga que teria começado por causa do uso de uma máquina de lavar roupas. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (25), na casa da família, no Parque Industrial Cafezal, em Rolândia, no norte do Paraná.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, a discussão evoluiu para violência quando a vítima pegou uma faca. O enteado reagiu usando um canivete e desferiu diversos golpes contra ela. Elizandra chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao hospital, mas não resistiu.