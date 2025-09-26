26 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Meu Deus! Jovem mata a madrasta após briga por máquina de lavar

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante após matar a madrasta, Elizandra Alves dos Santos, de 30 anos, durante uma briga que teria começado por causa do uso de uma máquina de lavar roupas. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (25), na casa da família, no Parque Industrial Cafezal, em Rolândia, no norte do Paraná.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, a discussão evoluiu para violência quando a vítima pegou uma faca. O enteado reagiu usando um canivete e desferiu diversos golpes contra ela. Elizandra chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao hospital, mas não resistiu.

O suspeito permaneceu no local após o crime e foi detido pela polícia. Ele deve responder por homicídio.

O caso chocou moradores da região e chamou atenção para o aumento de crimes relacionados a conflitos domésticos no Paraná.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários