VÍDEO: Carro de professor morto na RMVale é flagrado por câmeras

O carro do professor Jucimar de Jesus Barreto, de 44 anos, foi flagrado por câmeras circulando pela cidade de São Sebastião após o desaparecimento dele, que ocorreu no dia 18 de setembro, após o docente sair da escola estadual Dulce César Tavares, em Maresias, na Costa Sul.
O corpo do professor foi localizado na noite de quarta-feira (24), no Sertão do Piavu, na mesma região. De acordo com a Polícia Civil, ele foi morto a golpes de machado, em um crime marcado por extrema violência.
Câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) de São Sebastião flagraram o veículo do professor circulando pela cidade. O carro foi abandonado por uma dupla em uma área de mata após perseguição da Polícia Militar.
Nessa quinta-feira (25), sob forte comoção, o corpo do professor foi velado e sepultado. Dois adolescentes foram apreendidos pelo crime e um terceiro suspeito é procurado.
Roteiro.
No dia 19 de setembro, segundo a Prefeitura de São Sebastião, o COI recebeu informações sobre um de veículo branco, SUV, que rodava de forma perigosa pela Costa Sul. Posteriormente, chegou a informação de que ocupantes de um SUV branco estariam armados, sendo gerado alerta para abordagem do referido veículo.
Paralelamente, familiares do professor deram o alerta de que ele havia o desaparecido na noite anterior, momento que informaram a placa do seu veículo, sendo então identificado de que se tratava do mesmo carro das denúncias anteriores.
A partir daí foi feito contato com a Policia Civil de Boiçucanga para troca de informações. Os agentes municipais passaram a revisar o passo a passo do professor na noite de quinta-feira, informações consideradas de extrema importância para determinar a localização do desaparecido e o que de fato teria ocorrido.
As imagens revelaram que não se tratava de um simples desaparecimento, mas de possível crime de roubo com retenção de vítima. O veículo transitou durante a noite de quinta-feira pelos bairros da Costa Sul, sendo possível identificar que o condutor do carro não era o professor.
Durante as revisões das imagens, segundo a Prefeitura, foi possível identificar o veículo parado em bar localizado em Boiçucanga, onde permaneceu por cerca de uma hora. Ainda na madrugada de sexta, o carro foi visto por Maresias, Cambury, Vila Sahy, Juquehy e Boraceia.
Às 5h30, o veículo seguiu para o município de Bertioga, entretanto, reapareceu na Costa Sul de São Sebastião por volta das 8h30. Neste momento, o COI ainda não havia recebido informações que o professor estava desaparecido.
Após a entrada do veículo em São Sebastião foi realizado trabalho de mapeamento de perímetro do deslocamento do carro, para que pudessem ser realizadas buscas ao veículo com maior assertividade. Com isso, foi possível determinar que o veículo do professor estava no perímetro entre Piavu, Areião e Sertão do Cacau, reduzindo os locais de buscas.
Cerca de duas horas depois, a Polícia Militar localizou o carro trafegando por um dos bairros, momento que os ocupantes desceram do veículo e empreenderam fuga para área de vegetação. O veículo foi localizado na rua Romualdo de Matos, na Praia de Boiçucanga, em São Sebastião.
A Prefeitura informou que todas as imagens foram compartilhadas com a polícia para o andamento das investigações, inclusive as que mostram os ocupantes do veículo.