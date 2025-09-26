VÍDEO: Carro de professor morto na RMVale é flagrado por câmeras

O carro do professor Jucimar de Jesus Barreto, de 44 anos, foi flagrado por câmeras circulando pela cidade de São Sebastião após o desaparecimento dele, que ocorreu no dia 18 de setembro, após o docente sair da escola estadual Dulce César Tavares, em Maresias, na Costa Sul.

O corpo do professor foi localizado na noite de quarta-feira (24), no Sertão do Piavu, na mesma região. De acordo com a Polícia Civil, ele foi morto a golpes de machado, em um crime marcado por extrema violência.