Hospital Regional abre vagas com salários de até R$ 6.220 em SJC

O Hospital Regional de São José dos Campos “Dr. Rubens Savastano” abriu um processo seletivo para formação de cadastro reserva e contratação imediata em 16 diferentes cargos. As inscrições poderão ser realizadas a partir de segunda-feira (29) até o dia 3 de outubro de 2025, de forma gratuita e online, conforme as instruções do edital.

A seleção acontecerá em duas etapas: uma prova de conhecimento técnico de acordo com a função escolhida e de informática, e uma entrevista em grupo.