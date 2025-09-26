26 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

PROCESSO SELETIVO

Hospital Regional abre vagas com salários de até R$ 6.220 em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Processo seletivo tem inscrições abertas até 3 de outubro de 2025
Processo seletivo tem inscrições abertas até 3 de outubro de 2025

O Hospital Regional de São José dos Campos “Dr. Rubens Savastano” abriu um processo seletivo para formação de cadastro reserva e contratação imediata em 16 diferentes cargos. As inscrições poderão ser realizadas a partir de segunda-feira (29) até o dia 3 de outubro de 2025, de forma gratuita e online, conforme as instruções do edital.

A seleção acontecerá em duas etapas: uma prova de conhecimento técnico de acordo com a função escolhida e de informática, e uma entrevista em grupo.

Os salários chegam a R$ 6.220,13, variando com a função e carga horária. O processo também tem reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site.

As vagas são para analistas clínico e de microbiologia, assistentes e auxiliares de suprimentos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fonoaudiólogos, lactaristas, odontólogos, psicólogos, técnicos de laboratório e terapeutas ocupacionais.

