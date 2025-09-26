Antes de matar, ex-pastor comenta foto de professora: 'Me perdoe'

Horas antes de assassinar a ex-esposa com 30 facadas, o ex-pastor de 43 anos comentou em uma foto da professora Fabiane Osmundo Souza, de 41 anos, pedindo perdão: “Deus abençoe sempre sua vida. Me perdoe, errei muito. Queria seu perdão”.
O crime brutal aconteceu na noite de quarta-feira (24), em Sarandi, no Norte do Paraná, e foi presenciado pelo filho do casal, de apenas 5 anos.
Fabiane já tinha medida protetiva contra o suspeito, que possuía um histórico de violências e ameaças. Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), ele já havia sido preso por destruir a casa da vítima e voltou a ameaçá-la após ser solto.
Preso em flagrante, o ex-pastor afirmou em depoimento que não está arrependido e que teria agido por “traição”. Ele será indiciado por feminicídio.
O caso revoltou moradores da região e reacende o alerta para a escalada da violência contra mulheres no país, mesmo em situações em que já existem medidas judiciais de proteção.