CRIME MACABRO

Antes de matar, ex-pastor comenta foto de professora: 'Me perdoe'

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Horas antes de assassinar a ex-esposa com 30 facadas, o ex-pastor de 43 anos comentou em uma foto da professora Fabiane Osmundo Souza, de 41 anos, pedindo perdão: “Deus abençoe sempre sua vida. Me perdoe, errei muito. Queria seu perdão”.

O crime brutal aconteceu na noite de quarta-feira (24), em Sarandi, no Norte do Paraná, e foi presenciado pelo filho do casal, de apenas 5 anos.

Fabiane já tinha medida protetiva contra o suspeito, que possuía um histórico de violências e ameaças. Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), ele já havia sido preso por destruir a casa da vítima e voltou a ameaçá-la após ser solto.

Preso em flagrante, o ex-pastor afirmou em depoimento que não está arrependido e que teria agido por “traição”. Ele será indiciado por feminicídio.

O caso revoltou moradores da região e reacende o alerta para a escalada da violência contra mulheres no país, mesmo em situações em que já existem medidas judiciais de proteção.

