Antes de matar, ex-pastor comenta foto de professora: 'Me perdoe'

Horas antes de assassinar a ex-esposa com 30 facadas, o ex-pastor de 43 anos comentou em uma foto da professora Fabiane Osmundo Souza, de 41 anos, pedindo perdão: “Deus abençoe sempre sua vida. Me perdoe, errei muito. Queria seu perdão”.

O crime brutal aconteceu na noite de quarta-feira (24), em Sarandi, no Norte do Paraná, e foi presenciado pelo filho do casal, de apenas 5 anos.